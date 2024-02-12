Общество

Начинается видеотрансляция программы «Летопись воинской славы Псковской земли»: Особенности военной истории Пскова

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Летопись воинской славы Псковской земли», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Сегодня речь пойдет об особенностях военной истории Пскова.

Существует стереотип об особенной воинственности псковичей. Насколько этот взгляд на псковичей соответствует реальности? Какие факторы влияли на характер жителей средневекового Пскова? Как складывалась военная ситуация на Псковской земле? Всегда ли Псков противостоял «гостям» с Запада или были периоды «партнерства»?

Об этом и многом другом сегодня поговорят Олег Добрынин и его соведущий Сергей Салмин - старший научный сотрудник Археологического центра Псковской области, специалист по истории древней Руси, истории и археологии Пскова, истории военного дела, эксперт Росохранкультуры по культурным ценностям.

Трансляция завершена.