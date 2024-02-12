Общество

50 лет назад Александра Солженицына лишили гражданства и выслали из СССР

50 лет назад, 12 февраля 1974 года, писателя Александра Солженицына арестовали в его квартире в Козицком переулке в Москве. После непродолжительного пребывания в Лефортовской тюрьме он был лишен советского гражданства и насильно выслан из страны. Принять автора «Архипелага ГУЛАГ» согласилась ФРГ.

Фото: culture.ru

Александр Солженицын вошёл в историю российской и мировой литературы и публицистики. Его книги «Архипелаг ГУЛАГ», «Раковый корпус», «Красное колесо» и другие произведения изданы многомиллионными тиражами в России и за рубежом. С 1964 года Солженицын полностью посвятил себя литературному творчеству. В том же году редколлегия журнала «Новый мир» выдвинула повесть «Один день Ивана Денисовича» на Ленинскую премию.

Солженицын не получил награду, так как власти стремились стереть память о сталинском терроре. Последним произведением Солженицына, опубликованным в СССР, стал рассказ «Захар-Калита» (1966). В 1967 году писатель направил Съезду писателей СССР открытое письмо, в котором призвал покончить с цензурой, пишет «Парламентская газета».

Гражданство писателю вернули только в августе 1990 года. В том же году ему присудили Государственную премию РСФСР за «Архипелаг ГУЛАГ». Затем основные произведения Солженицына были изданы в России. В 1994 году он вместе с супругой вернулся на родину и активно включился в общественную жизнь страны.