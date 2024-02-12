Общество

Начинается видеотрансляция программы «ГорДозор» о генезисе псковского вандализма

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «ГорДозор», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). В последнее время актами вандализма псковичей не удивить. Новости о пострадавших объектах практически не сходят с лент. Один из недавно появившихся барсиков уже успел пострадать, но вовремя был спасен сотрудниками администрации.

Как появляются вандалы? Существуют ли действенные меры воздействия на них? И как защитить то, что можно разломать или разбить? В этих вопросах в новом выпуске программы «ГорДозор» будут разбираться ведущие программы Николай Мельков и Александр Елисеев.

Трансляция завершена.