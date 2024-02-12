Общество

Павел Бабенко: СберПервый в Пскове – это премиальное обслуживание и повышенные бонусы

С начала 2023 года число клиентов премиального обслуживания Сбера — СберПервый в Псковской области увеличилось более чем на 50%. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Рост спроса на премиальное обслуживание обусловлен в том числе и набором привилегий, который даёт пакет услуг СберПервый. Например, это обслуживание без очереди и в формате «одного окна» с повышенным комфортом; повышенные ставки по премиальным вкладам (до 16,76% годовых); бесплатные переводы клиентам любых банков в России (суточный лимит увеличен до 20 млн рублей); помощь в выборе финансовых инструментов; переводы юридическим лицам и снятие наличных в любых банкоматах без комиссии; кредитование/страхование/обмен валют и покупка драгоценных металлов на персональных условиях; помощь консультанта по возврату налогов; премиальные медицинские сервисы и бесплатное посещение бизнес-залов аэропортов и вокзалов для держателя пакета и его сопровождающих; повышенный кешбэк бонусами СберСпасибо.

«Клиенты СберПервого - это люди, которые добились в жизни определенного успеха и уровня благосостояния, знают цену своему времени и дорожат своим комфортом. Мы сопровождаем таких клиентов, помогая в ежедневном решении финансовых вопросов, как личных, так и для бизнеса, чтобы банковская рутина не отвлекала клиента от важных дел. А также помогаем получать максимальные привилегии и бонусы от трат. Например, начисляем повышенные бонусы СберСпасибо в наиболее популярных у наших клиентов категориях», - сказал заместитель управляющего Псковским отделением Сбербанка Игорь Трепов.

Игорь Трепов. Фото здесь и далее: пресс-служба Сбера

«Клиентом СберПервого я стал чуть более года назад. Помимо качественного обслуживания нашёл для себя много выгодных сервисов. Несомненно, один из них это – бонусы СберСпасибо. Новогодние подарки родным смог приобрести за счёт накопленных бонусов, часто радую супругу презентами из ювелирного магазина, при этом, чем больше трачу, тем больше бонусов возвращается. Это не может не нравиться. А еще со СберСпасибо выгодно путешествовать. Сервисы Сбера позволяют спланировать поездку максимально выгодно, не выходя из дома. Проверил на себе! Работает!» - подчеркнул предприниматель Павел Бабенко.

Павел Бабенко

Держатели карты СберПервого получают самый высокий уровень в программе лояльности — «Больше, чем Спасибо» бонусами СберСпасибо, который предусматривает 10% кешбэк в кафе, ресторанах, такси, на автозаправках и 5% в супермаркетах (до 15% в СберМаркете).

Бонусами можно оплатить до 99% от стоимости покупок в магазинах или обменять на авиабилет, аренду автомобиля или оплату номера в отеле при бронировании через сервис СберТревел. А можно просто конвертировать в рубли прямо в приложении СберБанк Онлайн.