Общество

Фейки о выплатах по соцконтракту распространяют в Псковской области

Фейки о выплатах по социальному контракту распространяются в сети. В частности, о том, что по соцконтракту можно получить 10 тысяч рублей. Это ложная информация. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

В администрации напомнили, что подразумевает социальный контракт. Малообеспеченные граждане могут получить государственную поддержку на «поиск работы», «осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности», «ведение личного подсобного хозяйства», «осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации».

Разные направления социального контракта предусматривают разные выплаты и возможности. Подробности можно узнать в карточках выше.