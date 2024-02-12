День начала СВО предложили провести 24 февраля в российских школах

«Министерству просвещения РФ предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине начала специальной военной операции. Также предлагается обеспечить приглашение ветеранов специальной военной операции на данные мероприятия в школы», - говорится в документе.

Если пригласить ветерана СВО по какой-то причине невозможно, то депутат предлагает демонстрировать видеоролики, посвященные событиям специальной военной операции. Как отмечает Лантратова, такие мероприятия в школах могут носить название «День начала СВО», пишет ТАСС.

На них ученикам расскажут историю начала специальной военной операции, ее причины, цели и задачи, а также ход основных событий. По мнению депутата, специальная военная операция - ключевое событие современной России, которое отражается на всех сферах развития общества. В условиях «гибридной агрессии коллективного Запада» особое внимание необходимо сосредоточить на образовании и воспитании обучающихся школ в духе патриотизма и любви к Отечеству, добавляет она.

«Важно отметить, что на сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Пользуясь данным дефицитом, страны коллективного Запада проводят информационную войну с РФ, ежедневно увеличивая количество случаев распространения дезинформации и фальсификации событий специальной военной операции, что негативно сказывается на патриотическом воспитании молодежи», - заявляет депутат.