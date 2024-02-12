Общество

В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет

Зампред думского комитета по семье Виталий Милонов направил обращение министру транспорта Виталию Савельеву, в котором предлагает запретить рассаживать пассажиров старше 75 лет с их родственниками.

«Прошу вас рассмотреть возможность внесения изменений в нормативно-правовую базу авиационных правил перевозки пассажиров, а также в Воздушный кодекс в части введения запрета на разделение престарелых пассажиров (старше 75 лет) с родственниками или сопровождающими лицами во время полетов на гражданских линиях», - сказано в обращении.

Милонов сообщил, что также присоединится с соответствующим дополнением к уже разрабатываемому первым зампредом комитета ГД по семье Татьяной Буцкой проекту поправок в Воздушный кодекс, которыми предлагается запретить авиакомпаниям рассаживать детей и их родителей в самолётах отдельно друг от друга, пишет РИА Новости.

«Компании без денег могут рассадить сопровождающего и престарелого пассажира. И понятно, что это политика нацеленная на то, чтобы максимально дополнительные платные услуги предложить людям. Но это несправедливо, поскольку в данном случае здесь речь идет не о комфорте, а о социальной и медицинской необходимости, чтобы сопровождающий и пожилой пассажир, может быть родитель, сидели вместе», - пояснил депутат.