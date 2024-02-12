Общество

Оперативно-профилактическая операция «Лидер» началась в Псковской области

Комплексная оперативно-профилактическая операция «Лидер» началась в Псковской области 12 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Операцию проводят с 12 по 18 февраля в целях концентрации усилий служб и подразделений полиции по выявлению подростковых групп антиобщественной направленности, а также лиц, вовлекающих несовершеннолетних в противоправную деятельность.

В мероприятиях примут участие участковые уполномоченные, сотрудники других подразделений полиции и представители иных субъектов профилактики. В период проведения операции полицейские проверят места массового пребывания молодежи для выявления групп подростков криминальной и антиобщественной направленности, а также взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную деятельность. Полицейские побывают и по месту жительства подростков, состоящих на профилактических учетах в органах внутренних дел.