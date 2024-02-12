Общество

Разыскиваются родственники пропавшего без вести на войне великолучанина

Разыскиваются родственники бойца Красной армии Якова Шейдина, останки которого поисковики нашли на территории Невельского муниципального округа в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в поисковом объединении «Псковский рубеж».

Фото здесь и далее: поисковое объединение «Псковский рубеж»

«Среди личных вещей также обнаружен смертный медальон Шейдина Якова Ароновича. При помощи специалистов Всероссийского информационно-поискового центра его удалось прочитать», - рассказали поисковики.

Яков Шейдин родился в городе Великие Луки в 1904 году. Воинское звание: военврач 2 ранга (присвоено приказом НКО СССР № 60/з-1940 года). Домашний адрес: город Ленинград, Дзержинский район, улица Маяковского, дом №21, квартира №30.

Пропал без вести в июле 1941 года. Супруга Елена Исерлис имеет сына 1933 года рождения.