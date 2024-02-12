Общество

Останки бойца с подписной ложкой нашли в Бежаницком районе

Останки бойца с подписной ложкой нашли поисковики в Бежаницком районе, эксгумация отложена до более подходящих погодных условий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил в поисковом объединении «Псковский рубеж».

Фото здесь и далее: поисковое объединение «Псковский рубеж»

«Начинаем этот год с хорошей новости - наше бежаницкое крыло открыло поисковый сезон! Есть боец! Эксгумация отложена до наступления более подходящих погодных условий. По предварительным признакам, боец по 1941-му году, поэтому велики шансы на медальон. Тем более, что в этом районе уже был именной боец в 2023 году. Всем удачи и скорейшего начала поискового сезона!» - рассказали поисковики.

При бойце была подписная ложка. «Пока данные с нее стопроцентно читаемыми не назвать. Будем благодарны за ваши соображения по этому поводу», - добавили поисковики.