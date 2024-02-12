Вакансия судебного пристава-исполнителя открыта в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
«Специализированное отделение судебных приставов по Псковской области Главного межрегионального (специализированного) управления Федеральной службы судебных приставов приглашает на службу в органы принудительного исполнения Российской Федерации на вакантные должности судебного пристава-исполнения», - отметили в ведомстве.
Обращаться следует по адресу: Псков, улица Текстильная, 3, кабинет 114. Телефон: (8112) 699-088. E-mail: osp980060@r98.fssp.gov.ru.