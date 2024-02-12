Вакансия судебного пристава-исполнителя открыта в Пскове

Tele2 увеличила свою инфраструктуру в Псковской области на 12%

Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 5 февраля

Фейки о выплатах по соцконтракту распространяют в Псковской области

Дети находились в попавшем в ДТП автобусе в Пушкиногорском районе

Всю неделю псковичи могут бесплатно попасть на каток за поцелуй

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Автобус с надписью «Дети» съехал в кювет в Псковской области