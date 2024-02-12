Общество

В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе цветов

Выбирая цветы, следует обращать внимание на отсутствие пыльцы на тычинках, а стебли должны быть упругие и без внешних повреждений, при этом срез должен быть светлым и без постороннего запаха, рассказали в Роскачестве в преддверии Дня всех влюбленных.

«При выборе цветов следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, лучше выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как они дольше сохраняют свежесть. Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся. Также стоит проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он», - объяснили там.

При этом стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Поскольку, если листья вялые, то это может указывать на повреждение стебля, что сокращает срок жизни цветка. Также стоит обратить внимание на срез стебля - он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха, пишет РИА Новости.

«Важно проверить наличие насекомых и болезней. Белый налёт на листьях или нарушение их целостности и формы - это плохой знак. Кроме того, если букет из полевых цветов, стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия насекомых... При выборе цветов, как правило, учитывается возраст женщины. Юной девушке больше к лицу цветы пастельных оттенков, а взрослой женщине - более тёмные и насыщенные», - добавили в организации.

В Роскачестве также посоветовали избегать слишком ярких цветов при упаковке букета, чтобы не отвлекать внимание от содержимого - лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам. Также хорошо работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты.