Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Псков кофейни и пекарни
2024 вызовы и угрозы
Академия Слуха» подарки 1+1
Два хита псковской кухни
«Зенча-Псков» кто там?
Господин Рейтингомер
профсоюзный дайджест-2023
 
 
 
ещё Общество 12.02.2024 07:556 Псковская область заняла 63 место в рейтинге регионов по качеству жизни 13.02.2024 07:000 В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе цветов 12.02.2024 21:500 В региональном УФСИН выявили сильнейших спортсменов в зимних видах спорта 12.02.2024 21:400 Химию и генетику повторили псковские старшеклассники вместе с криминалистами 12.02.2024 21:001 Профилактическое мероприятие «Теневая занятость» проводят в Псковском районе 12.02.2024 20:260 Музей-усадьба Ковалевской собирает космические предметы для будущей выставки
 
 
 
Самое популярное 07.02.2024 16:440 Мать погибла в ДТП, отец на СВО: стали известны подробности аварии с маленьким пассажиром в Невельском округе 06.02.2024 12:5612 Секретарь Псковского обкома КПРФ заявил, что он нищенствует 09.02.2024 21:280 Семерых погибших военнослужащих похоронили в Псковской области 12.02.2024 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе 06.02.2024 18:072 Интерактив: Не видят дальше собственного носа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе цветов

13.02.2024 07:00|ПсковКомментариев: 0

Выбирая цветы, следует обращать внимание на отсутствие пыльцы на тычинках, а стебли должны быть упругие и без внешних повреждений, при этом срез должен быть светлым и без постороннего запаха, рассказали  в Роскачестве в преддверии Дня всех влюбленных.

«При выборе цветов следует обратить внимание на несколько важных моментов. Во-первых, лучше выбирать полураспустившиеся цветы с бутонами, так как они дольше сохраняют свежесть. Важно, чтобы у раскрытых цветов не было пыльцы на тычинках, а бутоны не были желтоватыми, потому что больше такие цветы не распустятся. Также стоит проверить, плотно ли прилегает к бутону чашелистик и свежий ли он», - объяснили там.

При этом стебли свежих цветов должны быть упругими, мясистыми, без внешних повреждений и пятен, с такими же листьями. Поскольку, если листья вялые, то это может указывать на повреждение стебля, что сокращает срок жизни цветка. Также стоит обратить внимание на срез стебля - он должен быть влажным, светлым, без постороннего запаха, пишет РИА Новости

«Важно проверить наличие насекомых и болезней. Белый налёт на листьях или нарушение их целостности и формы - это плохой знак. Кроме того, если букет из полевых цветов, стоит внимательно осмотреть его на предмет наличия насекомых... При выборе цветов, как правило, учитывается возраст женщины. Юной девушке больше к лицу цветы пастельных оттенков, а взрослой женщине - более тёмные и насыщенные», - добавили в организации.

В Роскачестве также посоветовали избегать слишком ярких цветов при упаковке букета, чтобы не отвлекать внимание от содержимого - лучше всего отдать предпочтение натуральным мягким тонам. Также хорошо работают грубые фактуры: фетр, сетка, крафтовая, гофрированная бумага, стилизованные газеты.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Празднуете ли вы День святого Валентина?
В опросе приняло участие 52 человека
13.02.2024, 07:340 Ещё два ДТП с участием автобусов произошло в Псковской области 13.02.2024, 07:210 В России увеличат штрафы за незаконную рубку леса 13.02.2024, 07:000 В Роскачестве рассказали, на что обратить внимание при выборе цветов 12.02.2024, 23:000 ПЛН-ТВ: Газификация поселка Бежаницы
12.02.2024, 22:000 Требования для ввоза электромобилей из Китая ужесточат в России 12.02.2024, 21:500 В региональном УФСИН выявили сильнейших спортсменов в зимних видах спорта 12.02.2024, 21:400 Химию и генетику повторили псковские старшеклассники вместе с криминалистами 12.02.2024, 21:200 Псковичи могут получить квитанцию на капремонт по электронной почте
12.02.2024, 21:131 Второе уголовное дело возбудили из-за ДТП, в котором пострадали пустошкинские школьники 12.02.2024, 21:001 Профилактическое мероприятие «Теневая занятость» проводят в Псковском районе 12.02.2024, 20:400 Псковичи привезли медали с чемпионата СЗФО по ушу 12.02.2024, 20:300 Четыре человека погибли на дорогах Псковской области за неделю
12.02.2024, 20:260 Музей-усадьба Ковалевской собирает космические предметы для будущей выставки 12.02.2024, 20:200 В России могут измениться правила перевозки пассажиров старше 75 лет 12.02.2024, 20:100 Масленицу встретят в Псковском музее-заповеднике 12.02.2024, 20:002 Житель Невеля фиктивно зарегистрировал иностранца
12.02.2024, 19:400 На федеральной трассе в Псковской области организуют реверсивное движение 12.02.2024, 19:302 Как выходить из конфликтных ситуаций, узнали псковские семьи 12.02.2024, 19:200 Проявлять большую бдительность на дорогах из-за непогоды призвали псковичей 12.02.2024, 19:110 Агрономы Пскова рассказали, какие факторы влияют на урожай томатов
12.02.2024, 19:100 Михаил Ведерников проинформировал Александра Гуцана об исполнении нацпроектов и поручений президента 12.02.2024, 19:060 Первый педиатрический университет Минздрава России готов принять пострадавших в ДТП детей в Пушкиногорском районе 12.02.2024, 19:000 Дети из Белгородской области посетили Псковский музей-заповедник 12.02.2024, 18:450 Вакансия судебного пристава-исполнителя открыта в Пскове
12.02.2024, 18:270 Свыше 300 псковских волонтеров сопроводят проект «Формирование комфортной городской среды» 12.02.2024, 18:190 Рейтингомер: казус Грицаева, фиаско Оссовского и вопросы Шапкину. ВИДЕО 12.02.2024, 18:150 Оперативно-профилактическая операция «Лидер» началась в Псковской области 12.02.2024, 18:001 Уголовное дело возбудили по факту ДТП с пострадавшими школьниками из Пустошки
12.02.2024, 18:000 Разыскиваются родственники пропавшего без вести на войне великолучанина 12.02.2024, 17:590 Дождь и снег прогнозируют в Псковской области 13 февраля 12.02.2024, 17:590 Пскович предстанет перед судом по обвинению в краже из автомобиля 12.02.2024, 17:550 Строительный мусор выявил «Экопром» на улице Яна Райниса в Пскове
12.02.2024, 17:530 Распространителю «закладок» в Пскове грозит 20 лет колонии 12.02.2024, 17:510 Нетрезвого водителя Audi задержали в Великих Луках 12.02.2024, 17:500 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 12 февраля 12.02.2024, 17:431 Мошенники выманивают деньги у островичей от имени Дмитрия Быстрова
12.02.2024, 17:415 Кому должна женщина, или Псковские «хомячихи» тоже плачут 12.02.2024, 17:280 Пешехода сбил Renault Duster на улице Чудской в Пскове 12.02.2024, 17:190 Останки бойца с подписной ложкой нашли в Бежаницком районе 12.02.2024, 17:081 РСХБ составил индекс глинтвейна
12.02.2024, 17:000 «ГорДозор»: Генезис псковского вандализма. Сломанный барсик как феномен бытовой повседневности. ВИДЕО 12.02.2024, 16:490 Псковская область вошла в топ кинематографичных мест России 12.02.2024, 16:370 Рейтингомер: казус Грицаева, фиаско Оссовского и вопросы Шапкину 12.02.2024, 16:320 СОБЫТИЕ: Круглый стол псковского реготделения РВИО к 100-летию Александра Матросова
12.02.2024, 16:240 Большинство респондентов ПЛН выступили против идеи доплачивать людям за вступление в брак 12.02.2024, 16:160 «Постскриптум»: Президентский квартет, борьба с «наливайками» и старт ремонта в Шабанах. ВИДЕО 12.02.2024, 16:030 «Закладчица» из Пскова отправится в тюрьму на пять лет 12.02.2024, 15:470 В фуру после столкновения со школьным автобусом в Пушкиногорском районе въехал Renault
12.02.2024, 15:420 Тренер ФК «Псков»: Мы едем в Петербург проверить молодежь 12.02.2024, 15:400 Борис Елкин поручил коммунальщикам своевременно обработать дороги от гололеда 12.02.2024, 15:250 Михаил Ведерников о газификации Бежаниц: Люди давно этого ждали 12.02.2024, 15:160 На заводе «Титан-Полимер» проводится набор персонала на производство
12.02.2024, 15:140 «Летопись воинской славы Псковской земли»: Особенности военной истории Пскова. ВИДЕО 12.02.2024, 15:040 Губернатор взял на контроль ситуацию с ДТП в Пушкиногорском районе 12.02.2024, 14:580 Инфляция на конец января составила 7,2 процента в годовом выражении 12.02.2024, 14:570 Непереработанные «хвосты» после запуска экотехнопарка в Псковской области будут захоронять
12.02.2024, 14:460 Трое детей находятся в реанимации после ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе 12.02.2024, 14:351 Футболист Николай Несговоров перешел из ФК «Луки-Энергия» в ФК «Астрахань» 12.02.2024, 14:150 Газопровод запустили в Бежаницах 12.02.2024, 14:096 Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе
12.02.2024, 14:010 Псковским организациям напомнили о крайнем сроке уплаты налога на имущество за 2023 год 12.02.2024, 13:460 Опубликовано видео с места ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе 12.02.2024, 13:420 Ватрушки, лыжи и снеговики: конкурс «Снежные забавы» состоится в Пскове 12.02.2024, 13:341 Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании форм документов для сбора подписей
12.02.2024, 13:230 Скорая помощь попала в ДТП в Островском районе по дороге к пострадавшим школьникам 12.02.2024, 13:221 В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России 12.02.2024, 13:190 Почти три тысячи псковских семей в 2023 году улучшили жилищные условия за счет маткапитала 12.02.2024, 13:170 Россия нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья
12.02.2024, 13:111 Попавшие в ДТП пустошкинские школьники ехали на экскурсию в «Поезд Победы» 12.02.2024, 13:080 Большинство россиян считают допустимым использование услуг суррогатного материнства 12.02.2024, 13:070 Количество пострадавших в ДТП с автобусом в Пушкиногорском районе увеличилось до 17 человек 12.02.2024, 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Президентский квартет, борьба с «наливайками» и старт ремонта в Шабанах
12.02.2024, 12:580 Подготовку к строительству пешеходного моста через Пскову начнут через неделю 12.02.2024, 12:580 Второй аппарат и ТВ-стример бесплатно: Академия Слуха в Пскове проводит акцию 1+1 12.02.2024, 12:541 Продажу бургеров и картошки фри рядом со школами просят ограничить 12.02.2024, 12:530 Спортсменка из Острова установила рекорд манежа по бегу в Петербурге
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru