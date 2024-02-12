Общество

Авиакомпании начнут штрафовать за неправильную информацию о билетах

За размещение неверной информации о бронировании билетов в Автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок (АИС ОВП) авиакомпании будут получать штрафы. Эта мера — ответ на жалобы пассажиров, которые из-за неправильной информации о времени вылетов, некорректном оформлении билетов теряли время и деньги. О подготовке такого законопроекта рассказали в Минтрансе.

«Сегодня на воздушном транспорте работает автоматизированная информационная система оформления воздушных перевозок (АИС ОВП), в которой в соответствии с требованиями Воздушного кодекса РФ должно быть размещена в том числе информация об условиях договора конкретной воздушной перевозки. В настоящее время Минтрансом разрабатываются изменения в Воздушный кодекс и КоАП с целью безусловного соблюдения данных требований», — рассказали в пресс-службе министерства.

В Минтрансе также уточнили: в случае неразмещения либо размещения перевозчиком информации с нарушением требований будет предусмотрена административная ответственность. Внесение законопроекта в Госдуму планируется в осеннюю сессию, добавили в ведомстве.

«Проверка соблюдения требований по размещению перевозчиком информации об условиях договора воздушной перевозки в АИС ОВП будет осуществляться в рамках государственного контроля в области гражданской авиации», — сообщили в пресс-службе.

Как уточнил «Известиям» источник в министерстве, ежегодно от пассажиров только в центральный аппарат Ространснадзора поступает около 700 различных жалоб на авиакомпании.