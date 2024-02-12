Гололед сохранится по Псковской области 13 февраля

Псковским организациям напомнили о крайнем сроке уплаты налога на имущество за 2023 год

Названа предположительная причина ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе

Футболист Николай Несговоров перешел из ФК «Луки-Энергия» в ФК «Астрахань»

Скорая помощь попала в ДТП в Островском районе по дороге к пострадавшим школьникам

Надеждин подал иски в Верховный суд об оспаривании форм документов для сбора подписей

Ватрушки, лыжи и снеговики: конкурс «Снежные забавы» состоится в Пскове

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом с детьми в Пушкиногорском районе

В Госдуме предложили провести проверку всех детских площадок в России

Почти три тысячи псковских семей в 2023 году улучшили жилищные условия за счет маткапитала

Россия нарастила экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья

Попавшие в ДТП пустошкинские школьники ехали на экскурсию в «Поезд Победы»