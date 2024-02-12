Гололед сохранится по Псковской области 13 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.
«В течение суток 13 февраля по Псковской области сохранится гололед, на дорогах гололедица», - рассказали в МЧС.
Для избежания несчастных случаев населению рекомендуют:
- Не разрешать выходить на улицу детям без сопровождения взрослых. Пожилым и больным людям рекомендуется воздержаться от прогулок в одиночку.
- Подготовить малоскользящую обувь.
- Передвигаться осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Не перебегать проезжую часть вблизи движущихся машин.
- При усилении ветра держаться в стороне от линий электропередач, деревьев и слабоукрепленных конструкций, не парковать вблизи них свои автомобили.
- Проходя мимо зданий и сооружений, держаться на безопасном расстоянии от стен, остерегаться нависшего снега и сосулек.
- Ограничить использование автотранспорта, по возможности воздержаться от поездок по городу.
- За пределами населенных пунктов в автомобиле рекомендуется двигаться только по большим дорогам и шоссе. При выходе из машины не отходить от нее за пределы видимости.
При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону «01». Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер «112» или «101».