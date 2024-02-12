Общество

Сколько российских школ нуждается в капремонте, подсчитали в Минпросвещения

Более чем трети российских школ нужно обновление, в 38 процентах образовательных учреждений надо создать условия для беспрепятственного доступа инвалидов. А в некоторых учебных заведениях нет даже водопровода и канализации. Такие данные содержит доклад Минпросвещения о состоянии системы образования в российских регионах за 2023 год.

Минпросвещения подготовило доклад о состоянии системы образования в российских регионах за 2023 год. В том числе о материально-техническом обеспечении школ. И по данным статистики нельзя сказать, что в этом вопросе везде и все в порядке. Есть несколько проблем, которые требуют большого внимания. К примеру, 37 процентов образовательных учреждений нужно капитально отремонтировать. А более чем в трети российских школ (38 процентов) не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов. Вызывает опасения и наличие, вернее, отсутствие противопожарного оборудования, ведь в 50 процентах школ нет пожарных кранов и рукавов. И уж совсем удивительно, что до сих пор встречаются школы, не оборудованные водопроводом и канализацией — по три процента по стране.

Конечно, в разных регионах картина отличается. К примеру, в Москве больше всего проблем с созданием условий для инвалидов, школ, где таковых нет, — 12 процентов. Второе место занимает отсутствие пожарных кранов и рукавов — 8 процентов. Лучше — с капремонтом, он требуется в 1,6 процента столичных учебных заведений, с водопроводом, который отсутствует в 0,8 процента зданий, и с канализацией, ее нет в одном проценте московских школ.

Другое дело — в Северной столице. Тут совсем нет проблем с оборудованием водоотведения и канализации, капитально обновить нужно 2,5 процента школ, а создать условия для школьников с ограниченными возможностями — в 15 процентах. Ситуация с пожарными кранам - как по всей стране, почти в половине, в 48 процентах зданий, их нет.

Самые большие проблемы в Севастополе касаются капитального ремонта школ, он требуется в 67 процентах зданий. Также в 40 процентах учебных объектов не созданы условия для беспрепятственного доступа инвалидов, в 38 процентах зданий нет пожарных кранов, а в 1,5 процента — канализации.

А в Ярославской области, несмотря на то в школах требуется ремонт в 26 процентах зданий, 73 процента ждут оборудования для беспрепятственного доступа инвалидов, а 63 процента — пожарными кранами, полностью решили вопрос с водопроводом и канализацией.

Напомним, еще в 2017 году глава Совета Федерации Валентина Матвиенко возмутилась, когда узнала, что в некоторых регионах в школах туалеты без отопления, ведь от этого зависит здоровье детей. Зато после того, как сенаторы обратили внимание на эту проблему, почти во всех регионах этот вопрос, как говорится, закрыли. Трем регионам, где положение было наиболее критическим, на эти цели выделили около 240 миллионов рублей.

Есть и другие положительные изменения. В России ежегодно капитально ремонтируют полторы тысячи школ. Кроме того, до конца 2024 года 1300 получат новое оборудование. Об этом стало известно на встрече президента Владимира Путина с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым.

Всему виной недостаток финансирования, сказала «Парламентской газете» член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. «Все регионы с разными возможностями. И если нет водопровода в школе, то вопросы надо задавать местной власти и искать причины в распределении регионального и муниципального бюджетов», — считает депутат.

Школьная инфраструктура со временем обветшала, у регионов и муниципалитетов не хватает ресурсов поддерживать ее и развивать, отметила и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Алена Аршинова. «С января 2022 года в регионах мы реализуем беспрецедентную по масштабу программу капитального ремонта школ, инициированную «Единой Россией», — рассказала депутат. По ее словам, в 2023 году отремонтировали почти 2,5 тысячи школ, а 430 построили. По программе капремонта проходят не только ремонтные работы: замена входных групп, электрики, полов и сантехники, ремонт потолков, лестниц, систем отопления, крыш, — но и обновление инфраструктуры, учебных пособий, пояснила Аршинова. Каждый ребенок должен учиться в максимально комфортных условиях, и наша задача — это обеспечить, уверена она.

Обеспечение доступности и качества образования для любого школьника - одно из ключевых направлений нашей работы, поддержала коллегу и зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская. «Анализируя материальное состояние учебных заведений, специалисты ВШЭ верно отметили, что отсутствие необходимых условий сужает возможности развития талантов. Такая ситуация может оказать негативное влияние на экономическое развитие всей страны», — подчеркнула сенатор.

Она напомнила, что с 2019 года построили более тысячи новых школ, а по программе капремонта с 2022 года отремонтировали более трех тысяч. Тем не менее сейчас меньше одного процента российских школ находятся в аварийном состоянии, но это недопустимо, считает Людмила Скаковская. «Не сомневаюсь, что Министерство просвещения усилит работу по модернизации и капитальному ремонту школ, тем более что в отдельных направлениях уже достигнуты существенные успехи», — подытожила парламентарий.