Общество

Диетолог назвала смертельно опасный ингредиент энергетических напитков

Регулярное употребление энергетических напитков разрушает организм, предупредила врач-кардиолог, диетолог Асият Хачирова. Она перечислила наиболее опасные ингредиенты этих продуктов.

«Первое, на что надо обратить внимание, – это количество кофеина в энергетических напитках. Норма кофеина для взрослого человека – 400 мг в день. Для сравнения, одна чашечка эспрессо содержит 60-80 мг. Если человек употребляет энергетический напиток, а сверху "доливает" еще и кофе, то это вдвойне плохо, потому что кофеина становится много, и идет вредное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, возможна индивидуальная непереносимость кофеина. У кого-то появляются признаки передозировки уже при 200 мг кофе в день. Есть описанные случаи внезапной смерти от передозировки кофеина»", – предостерегла Асият Хачирова в интервью радио Sputnik.

Не только кофеин в энергетиках может навредить здоровью. Такие напитки содержат еще и большое количество сахара, отметила диетолог.

«В любой банке энергетического напитка, допустим, в коле, содержится 24-26 г сахара. Безопасная доза добавленного сахара в день, например, для женщины среднего телосложения и средних лет – 24 г, для мужчины – 30-32 г. Если сложить еще и все остальные источники добавленного сахара, то получим превышение дозы. Это приводит к очень резкому подскоку глюкозы в крови, нагрузка ложится на поджелудочную железу, потому что при такой высокой концентрации сахара в крови нам нужно большое количество инсулина для того, чтобы эту всю глюкозу реализовать и перенести в ткани», – пояснила Асият Хачирова.

Энергетики зачастую содержат такие вещества, как таурин и L-карнитин, которые тоже могут негативно отразиться на здоровье, продолжила врач.

«Таурин и L-карнитин – это все метаболические препараты, есть БАДы с ними, которые используют спортсмены для большей выносливости. А энергетики чаще всего употребляют далеко не спортсмены, а студенты или айтишники, которые ночами сидят за компьютером, и им надо взбодриться. Получается, что человек вливает в себя банку энергетика, в котором много кофеина, сахара, плюс еще эти метаболические препараты, помогающие спортсменам во время физической нагрузки. А тут никакой физической нагрузки нет, эти биодобавки не реализовываются и выводятся почками и печенью, то есть идет дополнительная нагрузка на эти органы», – рассказала Асият Хачирова.

Частое употребление энергетических напитков – вредная привычка, от которой надо отказываться, считает кандидат медицинских наук.

«Начинать с азов – понять, в каких ситуациях пьется напиток. Если это хронические недосыпы, значит, начать высыпаться. Кому-то просто "вкусненько", и тут надо работать с пищевыми привычками, это "вкусненько" заменить чем-то другим. Согласно международным рекомендациям по питанию, от сладких газированных напитков вообще лучше отказаться в пользу простой воды», – заключила Асият Хачирова.