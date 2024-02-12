Общество

Петербургские журналисты посетили Псковский кремль

Представители пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга и журналисты петербургских СМИ прибыли в Псков и посетили центральное место города – Псковский кремль. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.



Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Музейный гид поведала гостям об основании города и строительстве крепостных стен и башен, о застройке средневекового Крома, о вечевом строе Пскова.

В своем рассказе гид не могла не упомянуть о значительной роли Петра I в развитии Пскова – при императоре город укрепляли как западный форпост Русского государства, возводили новые бастионы, совершенствовали крепость.