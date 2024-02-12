Общество

«Дело вкуса»: Что дает повару участие в популярном российском кулинарном шоу? ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дело вкуса», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 февраля. Сегодня в студию пришли управляющая семейным кафе «Соль» Ангелина Потапова и бренд-шеф кафе Надежда Пандреева.

Недавно Надежда стала участницей третьего сезона кулинарного поединка Константина Ивлева и Рената Агзамова «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» и смогла дойти до финала. Она поделилась своими впечатлениями от участия в шоу и рассказала, как полученный опыт сказался на ее жизни сейчас. И, конечно же, ведущая Анна Машкова поговорила с гостями о работе кафе «Соль». Оно открылось в ноябре прошлого года и уже получило много положительных отзывов от посетителей. Как пришла идея создать семейное кафе? Чем «Соль» подкупает посетителей? Какие блюда входят в топ заведения? Как удается угодить самым маленьким клиентам?

Об этом и многом другом — в эфире.