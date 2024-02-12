Общество

Псковские полицейские выдворили 30 иностранцев, незаконно находящихся в России

Псковские полицейские административно выдворили 30 иностранных граждан: среди них – сирийцы, индусы и эритреец. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Выдворением иностранцев сотрудники управления по вопросам миграции УМВД России по Псковской области занимались совместно с коллегами из регионального управления Федеральной службы судебных приставов России.

Иностранцев доставили из Пскова в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели авиарейсами в страны гражданской принадлежности за свой счет.

«Целью приезда иностранцев стал транзит через нашу страну в Евросоюз», - пояснили в ведомстве.

В соответствии с законодательством Российской Федерации было вынесено решение об их выдворении. В следующий раз въехать на территорию России они смогут только через 5 лет. Решается вопрос о проведении проверочных мероприятий в отношении организаций, осуществивших их приглашение.