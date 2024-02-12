Общество

Андрей Ульянов: Система распознавания лиц — это уже обыденность

Интеллектуальные системы безопасности, в частности система «Безопасный город», постоянно совершенствуются. Об этом заместитель главы администрации города Пскова Андрей Ульянов сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Система "Безопасный город" и другие разработки не стоят на месте. Система фото- и видеофиксации шагает вперед. Если раньше казалось, что распознавание лиц — это запредельная история, сейчас это уже обыденность, и насколько мне известно, хорошо известно, есть другие методики, которые в этих интеллектуальных системах безопасности успешно применяются», - рассказал Андрей Ульянов.

Он отметил, что в России постоянно появляются новые интеллектуальные системы безопасности, которые хорошо себя показывают и совершенствуются.

Напомним, с помощью комплекса «Безопасный город» в Псковской области в 2023 году выявлено более 1 тысячи административных правонарушений, около 30 преступлений.