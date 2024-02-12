Общество

Александр Борисов: «Музей партизанской славы» - важное событие для области

13 февраля в поселке Дедовичи Псковской области открылся Филиал Санкт-Петербургского государственного мемориального музея обороны и блокады «Музей партизанской славы». Руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества в Псковской области Александр Борисов в интервью «МК в Пскове» рассказал об особой роли Дедовичского района в Великой Отечественной войне, а также о важности открытия музея и сохранения исторической памяти.

- Сегодня, 13 февраля, в Дедовичах открылся филиал Санкт-Петербургского государственного мемориального музея обороны и блокады «Музей партизанской славы». Как вы оцениваете это событие с точки зрения важности и значимости?

- Это важное событие для области, которое поможет сохранить и передать будущим поколениям память о подвигах партизан и жителей района, формировать уважение к истории. Кроме того, открытие укрепит связи с нашими соседями.

Стоить отметить, что за последнее время Северо-Западный Федеральный округ становится важным центром работы по сохранению исторической памяти. В 2022 году в Пскове открылся Музей оккупации Псковской области 1941-1944 годов, в прошлом году – мемориал в память о мирных жителях СССР - жертвах нацистского геноцида в годы Великой Отечественной войны, с инициативой создания которого выступили Российское военно-историческое и Российское историческое общества в 2020 году. Идею поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Этот комплекс открыли в деревне Зайцево Гатчинского района 27 января. А в этом году на Псковской земле открывается – Музей партизанской славы.

- Во время Великой Отечественной войны Дедовичи были центром Партизанского края. Население поддерживало партизан, сдавало продукты на партизанские базы. В 2018 году Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы». Район стал первым муниципалитетом региона, получившим это звание. Как вы оцениваете вклад Дедовичского района в борьбу с фашистами во времена войны? Какая роль отводилась в то время партизанам?

- Вклад Дедовичского района в борьбу с фашистскими оккупантами во время Великой Отечественной войны был значительным. Население активно поддерживало партизан и снабжало их информацией и продовольствием, что было критически важно для выживания и успешных операций народных мстителей. На Дедовической земле партизаны активно осуществляли диверсии, вели разведку, организовывали акции саботажа в тылу врага.

Дедовичский район был одним из центров партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Здесь родилось семь комиссаров и командиров партизанских отрядов и соединений. Стоит отметить, что по инициативе жителей Дедовичского района разработали и приняли закон Псковской области «О почетном звании Псковской области «Край партизанской славы». Этот район, как и многие другие, за годы войны понес огромные материальные и людские потери.

- Какими героями может гордиться Дедовичский край? О каких подвигах должны помнить?

- Мы должны помнить и гордиться каждым, кто внес свой вклад в приближении Победы в 1945 году вне зависимости от места его рождения, поскольку сохранить память о героическом прошлом – одна из главных задач Российского военно-исторического общества. Важно помнить о смелости и самоотверженности каждого: военного, партизана, местного жителя - о тех, кто несмотря на тяжелые условия военного времени, продолжал бороться за свободу и независимость нашей Родины.

В этом году мы отмечаем 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. История Партизанского края включает одно знаковое событие, связанное с этим юбилеем. Узнав о тяжелом положении жителей Ленинграда в феврале 1942 года, партизаны и местные жители собрали продукты, организовали хлебной конвой и отправили его через линию фронта в осажденный город. Продовольственный обоз прибыл в блокадный Ленинград 29 марта 1942 года. Тогда партизаны смогли доставить 42 тонны продуктов в голодающий город. До ликвидации «партизанского края» в сентябре 1942 года им удалось снарядить еще 110 обозов.

- Почему сейчас важно особое внимание уделять сохранению истории России и, в том числе, Псковской области?

- Сохранение истории России и Псковской области имеет большое значение по нескольким причинам. Стоит отметить, что история является основой нашего национального самосознания и идентичности. Стремление к сохранению исторического наследия помогает укрепить национальную гордость и укрепить традиционные ценности нашего народа. Это важно для сохранения культурного многообразия и уникальности каждого региона.

В случае Псковской области особое внимание к ее истории важно из-за ее богатого культурного наследия. У Псковской земли — древняя и славная история, связанная с множеством событий и личностей, которые оказали огромное влияние на развитие региона и страны в целом. Сохранение памятников и артефактов Псковской области позволяет не только сохранить ее уникальность, но и привлечь туристов, что способствует развитию экономики региона.

- Что бы вы пожелали сотрудникам Филиала Санкт-Петербургского государственного мемориального музея обороны и блокады «Музей партизанской славы»?

Хотел бы от себя лично и от Псковского регионального отделения РВИО поздравить с открытием долгожданного и значимого музея. Надеюсь, работа музея поможет сохранить память о подвигах героев и вдохновит на новые свершения в деле сохранения исторического наследия. Со своей стороны мы открыты к взаимодействию и сотрудничеству с новым музеем ради общей исторической цели.

Источник: «Московский комсомолец в Пскове»