Общество

Михаил Ведерников и Александр Беглов возложили цветы к могиле Героя Советского Союза в Дедовичах

Возложение цветов к могиле Героя Советского Союза, командира партизанского отряда Михаила Харченко и памятнику Детям войны прошло в Дедовичах 13 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов и глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Напомним, Михаил Харченко (1918—1942) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, командир пулемётного отделения. Родился 10 февраля 1918 года в посёлке Дедовичи Псковской области в семье рабочего. Окончил 7 классов, работал слесарем на молокозаводе, затем директором Дома культуры. Участник советско-финской войны 1939—1940 годов. Член ВКП(б) с 1942 года.

Во время Великой Отечественной войны был командиром пулемётного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады. С 16 июля 1941 года по 15 марта 1942 года лично уничтожил свыше ста оккупантов, вместе с другими партизанами захватил военные трофеи. В начале апреля 1942 года провёл через тылы противника в осаждённый Ленинград более двухсот подвод с продовольствием.

Указом Президиума Верховного Совета СССР удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Погиб в бою 23 января 1943 года.