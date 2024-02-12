Общество

Онлайн-сервисам могут запретить сбор лишних персональных данных о гражданах

Онлайн-сервисам хотят ограничить количество персональных данных, которые они собирают с пользователей. Соответствующий законопроект поддержало правительство. Документ разработала первый зампред комитета Совета Федераций по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова.

«В настоящее время граждане, просто посещая те или иные сайты, автоматически дают доступ их владельцам к своей личной информации, которая в последующем может быть передана третьим лицам, в том числе в маркетинговых целях. Такая практика многократно увеличивает риск утечек и противоправного использования персональных данных», — пояснила она во время круглого стола в Совфеде в декабре 2023 года.

Сейчас операторы могут, например, скрывать согласие на обработку персональных данных в пользовательском соглашении, рассказал «Известиям» заместитель руководителя федерального центра медиации Владимир Кузнецов. Из-за этого личная информация граждан может попасть к третьим лицам.

В Роскомнадзоре изданию уточнили, что в 2023 году в сеть «утекли» более 300 млн личных данных, а с начала этого года — более 500 млн.

Кроме того, авторы указали на необходимость закрепить в законодательстве положение о том, что оператор не может отказать клиентам в услуге, если они отказались предоставить личную информацию.