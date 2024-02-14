Общество

В России создали аналог Tinder с ИИ

Программисты из СПБГУ создали сайт для знакомств с необычной функциональностью.

«Наша идея заключается в том, чтобы подобрать пару по заданным с помощью голоса параметрам. Для этого используется психологический тест Кеттела, который определяет характер личности», — рассказал «Известиям» лидер проекта Егор Красильников.

Софт работает следующим образом: при регистрации в соцсети пользователь записывает несколько голосовых сообщений. Всего предлагается ответить на пять вопросов. Среди них требуется описать наиболее интересный случай из жизни, необычный опыт, каким достижением человек гордится и какими должны быть идеальные отношения.

Полученные образцы голоса с помощью искусственного интеллекта анализируются, и нейросеть определяет характер человека.

После чего пользователь выбирает необходимые личностные характеристики будущего партнера. Среди них такие, как общительность, интеллект, эмоциональная стабильность, доминантность и экспрессивность — в каждом из пунктов необходимо выбрать процентное соотношение от 0 до 100.