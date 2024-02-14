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Общество

Россиянам предлагают дать право отказываться от посмертного вскрытия через «Госуслуги»

14.02.2024 08:40|ПсковКомментариев: 0

Россиянам хотят дать возможность через портал «Госуслуги» заранее отказаться от посмертного вскрытия. Соответствующее предложение в министерства здравоохранения России и Республики Татарстан направил депутат Государственной Думы Айрат Фаррахов. Как рассказал Фаррахов, это позволит усовершенствовать процедуру взаимодействия родственников умерших с медицинскими организациями и снять с людей лишнюю нагрузку.

В России вопросы посмертных патологоанатомических вскрытий регламентирует закон «О погребении и похоронном деле», где этот момент тоже прописан, работает хорошо и корректировок не требует. В нем указано, в частности, что решение о посмертном вскрытии может принимать фактически любой родственник умершего, законный представитель, а если ни тех, ни других нет — то, в принципе, любое лицо, взявшее на себя ответственность за подготовку к похоронам. По словам Айрата Фаррахова, сам по себе закон работает хорошо — но все же нерешенные вопросы остаются, пишет «Парламентская газета»

«Подзаконные акты требуют некоторого совершенствования, — пояснил депутат. — Потому что сейчас, например, органы и учреждения здравоохранения могут настаивать на вскрытии в целом ряде случаев. Например, если человек в течение долгого времени не проходил диспансеризацию или не был госпитализирован, если у него нет какой-то записи в медицинской книжке о том, что он страдал неким хроническим заболеванием, и нет возможности точно установить причину смерти. Хотя она может быть совершенно понятной и очевидной просто исходя из возраста умершего».

Решением проблемы, отметил Айрат Фаррахов, могло бы стать расширение функционала «Госуслуг» — парламентарий предложил добавить в него специальную опцию, при помощи которой любой человек мог бы отказаться от посмертного вскрытия. Это, по словам парламентария, резко сократило бы давление органов здравоохранения на родственников умерших.

«"Госуслуги" сегодня — это огромная платформа, и ее функционал постоянно расширяется, — добавил депутат. — Потому что вот возьмем ситуацию: человек заранее пишет отказ от вскрытия. Потом он умирает. Понятно, что у родственников появляется множество куда более важных и насущных дел, нежели поиск этой записки, которая за недели или месяцы может элементарно потеряться».

Второй момент — как пояснил парламентарий, порой все положенные процедуры, от транспортировки и вскрытия до составления итогового акта и выдачи родственникам справки о смерти, могут растягиваться на несколько суток. Причем срок этот часто определяется исключительно возможностями учреждения, которое занимается вскрытием, и загрузками врачей-патологоанатомов — и из-за этого родственники не могут ни подготовиться к похоронам, ни запланировать прощание с поминками и так далее.

«На мой взгляд, срок подобных процедур должен быть четко регламентирован — не более одного рабочего дня», — подчеркнул парламентарий.

Еще один важный аспект — порядок компенсации расходов граждан. Сегодня, согласно закону, организация, которая настояла на вскрытии и взяла на себя ответственность за его проведение, должна оказывать людям содействие в доставке тела умершего в морг. Но не всем и не всегда это может быть удобно: кому-то предпочтительнее воспользоваться услугами сторонних организаций или ритуальных компаний.

«Соответственно, здесь должен быть четко регламентирован порядок компенсации подобных расходов, — отметил Айрат Фаррахов. — Ко мне, к примеру, обратился один пенсионер, который потратил на транспортировку умершего родственника 22 тысячи рублей. Это очень большие деньги. Поэтому, чтобы таких ситуаций не возникало, нужен порядок и какой-то установленный тариф, в рамках которого будут рассчитываться компенсации».

Наконец, по словам парламентария, было бы уместно установить предельный возраст, после которого умерших не будут, в принципе, направлять на вскрытие.

«Уровень ожидаемой продолжительности жизни в стране сегодня в зависимости от региона составляет 72—74 года, — пояснил он. — С учетом этого, на мой взгляд, направлять на аутопсию, например, девяностолетних пенсионеров смысла нет никакого. Тем более что в этой ситуации есть иные механизмы установления причин смерти».

Айрат Фаррахов отметил также, что все сформулированные им предложения касаются только пожилых людей и только тех случаев, когда у них не зарегистрированы признаки насильственной смерти. Если же такие признаки есть — конечно, ни о каком отказе от вскрытия кем бы то ни было речи уже идти не может.

По словам парламентария, он направил письма с соответствующими предложениями в министерства здравоохранения России и Республики Татарстан. Пока что ответ на них не поступил.

Теги: #Госуслуги
Источник: Псковская Лента Новостей
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