Общество

До последнего солдата

В Псковской области работают десятки поисковых отрядов, которые поднимают из земли останки бойцов, возвращают их имена из небытия, ищут родственников погибших героев. Одно из самых крупных объединений базируется в Великих Луках — отряд «Штурм», который за два десятилетия своего существования увековечил память сотен воинов, отдавших жизни в боях за Родину.

Псковская Лента Новостей узнала об успехах великолукских поисковиков в минувшем году, планах на грядущий сезон, а также побывала в школьном музее, который регулярно пополняется находками, привезёнными из экспедиций.

Восстановленные имена

В марте поисковому отряду «Штурм», который входит в состав «Поискового движения России» и Российского военно-исторического общества, исполнится 21 год с момента образования. Прошлый год для поисковиков был юбилейным и весьма результативным.

«За 2023-й год нашему отряду удалось обнаружить и поднять останки 74 советских солдат. Поиски велись в Великолукском, Новосокольническом, Невельском, Куньинском районах. Очень плотно поработали. В начале года сразу нашли несколько захоронений по марту 44-го года. Это были наши солдаты, стянутые в воронки местным населением. В одной лежало порядка 30 человек, в другой 17», - рассказал представитель поискового отряда «Штурм», заместитель начальника отдела надзорной деятельности по Великолукскому, Куньинскому и Новосокольническому районам ГУ МЧС России по Псковской области Илья Никитин.

Поиски велись с использованием редких архивов и аэрофотосъемки тех лет, которая при наложении на современный ландшафт помогает выяснить, где были линии окопов, траншеи, воронки. И именно там зачастую лежат десятки бойцов.

К сожалению, не всегда удаётся их идентифицировать из-за отсутствия подписных вещей. Иногда находится ложка с инициалами, портсигар или другой предмет солдатского быта, на котором есть имя и фамилия. Заполненный солдатский медальон - это редкость и очень большая удача для поисковиков.

Экспонаты, представленные в школьном музее

В 2023-м году «Штурму» удалось вернуть 12 имен. К настоящему моменту найдены родственники 8 именных бойцов, останки трёх солдат уже передали на родину для захоронения. Ещё одного захоронили на братском кладбище посёлка Ущицы Куньинского района — родственники красноармейца Фадея Архипова, уроженца Коми-Пермяцкого национального округа, пожелали, чтобы он покоился рядом с товарищами. Бумажный бланк из медальона и личные вещи бойца передали его правнучке в ходе торжественной церемонии, которая состоялась 12 июня в московском Музее Победы.

По остальным именным бойцам работа ещё ведётся. Илья Никитин заметил, что если при обнаружении останков есть хоть какая-то зацепка, позволяющая их идентифицировать, то родственников, пусть даже не прямых, обязательно найдут. Я не знаю ни одного отряда, который бы нашел именного бойца и не искал родственников. Это обязательно», - подчеркнул он. Поиск родных может затянуться до года, и только тогда, когда уже никаких надежд нет, останки подлежат перезахоронению. Все бойцы в обязательном порядке учитываются, информацию о них можно получить во Всероссийском информационно-поисковом центре в Казани.

Часть поднятых великолукскими поисковикам останков в прошлом году была захоронена на мемориале «Ступинская высота» в Великолукском районе. Остальные планируется предать земле 22 июня 2024 года.

Словами не передать

«Штурм» работает не только на юге области, периодически поисковики выезжают в другие районы, тесно взаимодействуют с коллегами, вместе с которыми ежегодно принимают участие в областных, всероссийских и международных «Вахтах памяти». Кстати, это единственный отряд, который регулярно представляет Псковскую область в Международной военно-исторической поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт», проводимой под эгидой Российского военно-исторического общества. «Там все организовано на очень высоком уровне. Экспедиция подразумевает не только поисковую работу, там каждый день проводятся семинары, обучение, повышение квалификации, презентации, очень большой поток поисковой информации. Это ещё и определённая кузница кадров — многие отряды привозят начинающих, чтобы они занимались обучением, пока опытные товарищи поднимают останки», - рассказал Илья Никитин.

Экспедиция «Ржев. Калининский фронт» проводится в Тверской области с 2016 года и считается одной из самых крупных и успешных поисковых операций, проводимых в России. Во время экспедиции поисковики обнаружили и подняли останки более 3 тысяч красноармейцев.

Представитель отряда «Штурм» подчеркнул, что взаимодействие между поисковыми отрядами крайне необходимо. «Во-первых, мы все делаем общее дело. Во-вторых, нужен постоянный обмен информацией. В-третьих, обмен опытом. Ну и, конечно, общение», - заметил он.

Не менее важны и международные связи. Так, в 2023 году «Штурм» поднял двух бойцов, погибших в августе-сентябре 1941 года, оба - уроженцы Белорусской ССР. Родственников удалось найти при помощи поисковиков из ближнего зарубежья. Причём Константина Петровича Тарелкина родные искали на протяжении всей своей жизни. «Он не числился вообще ни в одной базе — ни в России, ни в Белоруссии, нигде ничего не было известно.

Нашли совершенно случайно, при помощи наших коллег из «Солдатского батальона» - экспертной лаборатории города Москвы», - рассказал Илья Никитин.

Останки и солдатские медальоны уроженца Могилевской области Константина Тарелкина и уроженца Минской области младшего командира Ивана Холодникова, погибших на территории Великолукского района в годы Великой Отечественной войны, были переданы на родину. Памятная церемония состоялась в Булынинском доме культуры 22 января, в ней приняли участие гости из братской Республики. Организацию мероприятия и оформление всех необходимых документов взяла на себя администрация Великолукского района.

«Белорусская делегация приехала взволнованная, словами не передать. Были слёзы. Родственники очень благодарны, подарили книгу для нашего музея, приглашали в гости», - вспомнил Илья Никитин.

Успехи отряда не остаются незамеченными. Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной Думе, руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Борисов подчеркнул, что это важнейшее направление работы.

«Есть такое выражение: «Война не закончена, пока не похоронен последний солдат». К сожалению, эта работа пока ещё не завершена. Поисковики делают, на мой взгляд, очень важную и нужную работу, и у них это хорошо получается. Хотел бы поблагодарить их и пожелать удачи. Каждая находка - это уже чья-то судьба. Останки солдат, документы, вещи - на самом деле это нужно не мёртвым, это нужно живым», - заявил он в эфире радиостанции «Луки FM» (102.6 FM).

Чтобы не забывали

Помимо поисковой деятельности по увековечиванию памяти погибших отряд проводит активную военно-патриотическую работу. В частности, наполняет экспонатами музей на базе школы № 9, созданный по инициативе поисковиков в сотрудничестве с руководством учреждения. Вскоре экспозиция пополнится медалью «За отвагу», найденной в прошлом году на месте подрыва советского танка. К сожалению, состояние награды не позволяет определить её принадлежность.

Идея открыть музей зрела в поисковом отряде много лет. И вот, четыре года назад директор школы № 9 выделила помещение под эти цели. Экспозицию поисковики создавали своими силами. К примеру, импровизированный блиндаж Илья Никитин смастерил на своей даче из остатков разрушенной бани, обнаруженной в Куньинском районе. Экспонатами стали находки, привезенные из экспедиций, а также «трофеи» от других поисковиков. Ребята из невельского отряда «Патриот 60» подарили музею деревянный телефон, который несколько лет назад нашли в песчаной яме. Там лежали 18 подобных аппаратов, сохранивших свой облик до наших времён. А гимнастерку принесла одна из учителей — та принадлежала её отцу.

Сегодня музей успешно участвует в различных конкурсах, связанных с поисковой деятельностью. Здесь отмечают памятные даты, проводят классные часы, уроки мужества. Кроме того, учащиеся совместно с поисковым отрядом «Штурм» выезжают на «Вахты памяти», а в прошлом году присутствовали на церемонии захоронения останков на Ступинской высоте.

«Основное направление деятельности нашего музея — патриотическое воспитание и популяризация деятельности поисковых отрядов. В музее представлена экспозиция вещей, найденных во время поисковых экспедиций — всего более 300 экспонатов», - рассказала учитель истории и руководитель школьного музея Татьяна Матыленок.

Музейные занятия охватывают ребят с 1 по 11 класс и уже стали традиционными. Например, для начальной школы накануне Нового года проводится «Ёлка Победы». Старшеклассники собираются на игру «Что? Где? Когда?», а накануне 8 Марта для шестых классов проходит мероприятие «У войны не женское лицо». 15 февраля здесь будут вспоминать выпускника школы Андрея Семёнова, который погиб в Афганистане. Действует на базе музея и кружок «Юный краевед» для 5-х классов.

Экскурсии по экспозиции проводят ученики 8-11 классов школы № 9. Они просвещают не только тех, кто учится в данном учреждении, но и воспитанников других школ города и детских садов.

Так, ученица 9А Ксения Буйлова рассказывает гостям об отряде «Штурм», истории его формирования, текущей деятельности и достижениях. «Дети внимательно слушают, я вижу в их глазах интерес. Мне нравится наблюдать, как они разглядывают экспозицию», - поделилась школьница. Она интересуется историей родного края, старается занимать свободное время чем-то полезным для себя и общества.

Её одноклассница Диана Михеева — эксперт по военной форме. «Мне нравится история, и я считаю, что нужно распространять правдивую информацию про Великую Отечественную войну, чтобы люди не забывали», - объяснила она своё решение участвовать в жизни музея.

«Экскурсовод» из 9А Даниил Семёнов повествует о том, что такое блиндаж, и как в нём жили солдаты. Его одноклассник Артём Соколов специализируется на бытовых вещах, которыми пользовались солдаты в период Великой Отечественной войны.

Ученица 9Б Елена Семёнова рассказывает о поиске и опознании бойцов Красной Армии. От неё дети узнают, по каким вещам и предметам проводится опознание, как находятся родственники и возвращаются на Родину павшие воины. «Подрастающее поколение должно знать, как важно для родных найти своих героев, как важно вернуть их домой», - отметила девочка. В её семье тоже был герой, он погиб на войне. Фотографий не сохранилось, но память жива.

Никита Денисов из 9А увлекается изучением оружия, при помощи которого советские воины сражались с фашистами. «Это очень интересно. Мне нравится изучать историю своего Отечества, знать, с помощью чего мой прадед воевал и защищал свою Родину, что позволило мне жить в свободное и мирное время», - поделился учащийся.

Архинужное дело

«Штурм» проводит большую патриотическую работу среди молодежи разных возрастов, члены отряда принимают активное участие в городских мероприятиях, приуроченных к Дням воинской славы и другим значимым датам, организуют свои. Так, недавно проходил смотр-конкурс чтецов «Твой подвиг вечен, не умрёт» в детском саду № 26, приуроченный к празднованию 100-летия со дня рождения Героя Советского Союза Александра Матросова. Ему же посвящен творческий конкурс, который сейчас проводится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Также продолжает работу передвижная военная выставка «Музей в чемодане», с которой поисковики посещают различные учреждения образования и культуры. «Руководство любых учреждений идет навстречу, с удовольствием выделяют время и место. В этом отношении нам везде зеленый свет. Это архинужное дело в наше время, чтобы дети не забывали, что была такая война, что она унесла очень много жизней. Тем более, что почти каждую семью это затронуло. И память о героях должна быть незыблема», - уверен Илья Никитин.

Этим летом «Штурм» планирует организовать небольшую экспедицию с участием школьников, выезд запланирован в июле в Локнянский район. С учётом того, что работа поисковиков сопряжена с определенными опасностями, несовершеннолетние, выезжающие в поля, обычно наблюдают за работой специалистов со стороны. Например, сидят на «отвалах», перебирая извлеченную из ям землю с целью поиска мельчайших элементов обмундирования, предметов солдатского быта и других вещей, которые впоследствии могут помочь установить имя бойца.

Такие выезды отряд проводит на постоянной основе, для детей готовят насыщенную программу: беседы, семинары, знакомство с приборами, которыми работают поисковики, и даже встреча с реконструкторами.

Представитель «Штурма» добавил, что очень интересная детская экспедиция ежегодно проходит в августе в Невельском районе. «Туда приезжает очень много детей. Конечно, они тоже не принимают непосредственного участия в поисках. Но для них проводятся различные конкурсы, мероприятия поискового направления, действует музей под открытым небом, по вечерам общие костры - всегда царит добродушная, очень хорошая атмосфера», - поделился впечатлениями Илья Никитин.

Он уточнил, что поисковая работа в деятельности отряда обычно занимает 60%, остальные 40 - военно-патриотическая. В связи с этим «Штурм» решил официально зарегистрироваться. С 2024 года это не просто общественное объединение, а Псковская региональная историко-патриотическая общественная организация. Таким образом поисковики намерены расширить и углубить работу по военно-патриотическому воспитанию.

Один раз и на всю жизнь

Но основная их забота — это всё же поисковая деятельность, которая складывается из нескольких составляющих. К примеру, зимой приходится штудировать архивы, изучать боевые донесения, схемы, места захоронений — нарабатывать материал для предстоящих весной и летом экспедиций.

Илья Никитин подчеркнул, что изучать документы очень важно для достижения конечного результата. В связи с тем, что очевидцев тех событий почти не осталось, а их наследники помнят немного, получаемые от местного населения сведения зачастую нуждаются в уточнениях. Тут на помощь приходят архивы и аэрофотосъёмка.

В предстоящем сезоне «Штурм» намерен принять участие в 3-4 крупных экспедициях и продолжать работу в индивидуальном порядке. «Не обязательно полным составом — в отряде 25 человек. Все они работают в разных сферах, у всех разный график. Поэтому собрать всех на большой выезд довольно проблематично. Тем не менее, 2-3 человека практически каждые выходные выезжают на местность», - отметил Илья Никитин.

Его коллеги - люди разносторонние. В отряде есть работники бюджетных учреждений, заводов, медицинских и прочих организаций. И всех их объединяет интерес к военной археологии, желание прикоснуться к истории и сделать свой личный вклад в дело возвращения бойцов из небытия.

Не остаются в стороне и жены поисковиков. «Они нас всегда поддерживают, на «Вахтах» за ними кухня и очаг. Иногда, правда, бунтуют, ездят с нами на раскоп, - улыбнулся представитель отряда. - Конечно, лопаты мы им не даем, но на отвале они выполняют очень большую работу, перебирая совочками землю. Доходит даже до того, что обижаются, если не берем с собой и оставляем на кухне — дежурят по очереди».

Коллектив в отряде очень слаженный, все понимают друг друга с полуслова, а обязанности четко расписаны. Вступить в ряды поисковиков можно по истечении одного испытательного года. В этот период нужно принимать активное участие в значимых мероприятиях. «Уметь выступить, показать, рассказать — это тоже особое умение, не каждый человек может перед аудиторией это сделать», - Иван Никитин пояснил, что в поля ездить не обязательно, некоторым больше подходит военно-патриотическая работа.

Он уточнил, что желающих присоединиться к поисковой деятельности много, но не все в ней остаются. «Это тяжелый труд. Тонны земли, тонны информации в голове. Это общественная организация, и помимо неё ещё есть дом, семья, работа. Не всем нравится дополнительная нагрузка. Некоторые в поле понимают, что это им не подходит. А кто-то выехал один раз - и остался на всю жизнь», - подытожил наш собеседник.

Считается, что война не завершена до тех пор, пока не похоронен последний из погибших на ней солдат. К сожалению, многие бойцы до сих пор лежат на полях былых сражений, а родственникам остаётся только гадать, где их «пропавшие без вести» герои. Поисковые отряды стараются сделать всё возможное, чтобы это исправить, чтобы каждый воин смог вернуться домой, к родным.

Ульяна Лаблюк