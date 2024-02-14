Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки об армии

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о конфискации имущества за фейки о российской армии и преступления против безопасности государства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вносит изменения в Уголовный кодекс (УК) РФ и расширяет список преступлений, за которые может предусматриваться конфискация имущества. Теперь такое наказание может быть установлено за публичное распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах России и об исполнении госорганами их полномочий (статья 207.3 УК РФ), а также за публичные призывы к деятельности, направленной против безопасности государства (статья 280.4 УК РФ). Уточняется, что речь идет о преступлениях, совершенных из корыстных побуждений.
При этом, как следует из документа, конфискации будут подлежать не все деньги, ценности или иное имущество осужденного по указанным статьям, а лишь те, которые были получены в результате совершения преступления или использованы для деятельности, направленной против безопасности России, пишет ТАСС.
В законе прописано, что под деятельностью, направленной против безопасности РФ, понимается совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных, в частности, статьями Уголовного кодекса России о наемничестве, геноциде, дезертирстве, неисполнении приказа, получении или даче взятки и бандитизме. Всего в этом перечне более 30 статей.
Корреспондирующие поправки вносятся и в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
Кроме того, расширяется перечень статей УК РФ, осужденные по которым будут лишаться специальных, воинских или почетных званий, классных чинов и госнаград. К ним, в частности, относятся статьи, касающиеся распространения фейков о российской армии, ее дискредитации, призывов к экстремизму, нарушению территориальной целостности РФ, деятельности, направленной против безопасности государства, призывов к введению санкций против России и ее граждан, реабилитации нацизма и содействия в исполнении решений международных организаций, в которых РФ не участвует, или иностранных госорганов.
Закон вступает в силу через 10 дней после официального опубликования.