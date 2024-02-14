Общество

Путин подписал закон о борьбе с «наливайками»

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий возможности регионов по борьбе с так называемыми наливайками, документ выложили на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон разрешает субъектам Федерации вводить дополнительные ограничения на торговлю алкоголем в том числе в точках общепита в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. В частности, можно будет запретить продажу слабоалкогольных напитков — пива, сидра, пуаре, медовухи — во всех объектах общепита, кроме ресторанов, баров, кафе и буфетов.

Кроме того, регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита, кроме ресторанов, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.

Речь в документе идет и об ужесточении требований к алкогольной продукции, пишет РИА Новости.

Так, закон запрещает производить пивные напитки из закупленного пива и добавлять в них этиловый спирт, если это не предусмотрено требованиями госстандартов и техрегламентов. Также запрещается использовать наименования, которые вводят потребителей в заблуждение относительно вида продукта и его состава. Это делается, чтобы предотвратить массовые отравления суррогатами, такими как «Мистер Сидр».

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Помимо этого, закон до 2025 года освобождает розничных продавцов алкоголя — как организации, так и ИП — из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей от ответственности за нарушения в учете оборота алкогольной продукции и непредоставление информации в ЕГАИС.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2024 года.