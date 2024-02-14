Общество

Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает 6 лет со дня своего основания

Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает 6 лет со дня своего основания. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

«Сегодняшний праздник смело можно было бы назвать "День всех влюбленных в "Титан-Полимер", но мы всё-таки будем скромны и разделим два этих события, поздравив коллектив завода с Днём рождения!», - сказали в компании.

Предприятие было создано 14 февраля 2018 года.

«"Титан-Полимер" - это высокопрофессиональный коллектив, высококачественная импортозамещающая продукция и колоссальные планы на будущее. Желаем сотрудникам предприятия успехов в труде, достижения поставленных целей, благополучия и крепкого здоровья!» - добавили в «Титан-Полимер».