Общество

Сбер зафиксировал схему мошенников с легендой о «похищении» человека

Сбербанк недавно зафиксировал схему, при которой мошенники убеждали свою жертву уехать в другой город и не отвечать на звонки, а ее родственникам сообщали о ее похищении и требовали выкуп, сообщил журналистам зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах Уральского форума «Кибербезопасность в финансах».

«Мы буквально несколько дней назад зафиксировали еще более изощренный сценарий, когда человек, который уже был обманут, которым управляли телефонные мошенники, использовали схему, которую мы называем в кавычках "похищение человека"», - приводит слова Кузнецова РИА Новости.

Он пояснил, что жертве говорят, чтобы она купила билет, уехала в другой город, поселилась в гостиницу и не отвечала на звонки.

«В течение трех-четырех дней человек как бы исчезает. Телефонные мошенники звонят родственникам, детям, говорят: вашу маму похитили, дайте выкуп», - добавил Кузнецов.