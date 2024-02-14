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Общество

Этап регистрации волонтеров для голосования по выбору территорий для благоустройства стартовал в Псковском районе

14.02.2024 14:41|ПсковКомментариев: 0

Этап регистрации волонтеров для голосования по программе «Формирование комфортной городской среды» стартовал в Псковском районе. Об этом сообщила глава Псковского района Наталья Федорова в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы ждали решения (о продлении программы "Формирование комфортно городской среды" – ред.), программа настолько востребована и принята жителями. Это показывают итоги голосования. Опыт прошлого года положительный. Все проекты реализованы и используются. На каких-то площадках проводим мероприятия, в Неелово проводим их круглогодично. В этом году сделают три территории», – сказала она.

Одна из территорий будет благоустроена в деревне Соловьи. Это общественная территория между домами.

«Там много лет ничего не вкладывалось в благоустройство. Детская площадка, проезды и зеленая зона будут благоустроены. Будем стараться привлекать внебюджетные средства, да и сами местные жители помогают. Есть планы по голосованию и в этом году. Пока есть три заявки от сельских поселений: Писковичи, Середка и Неелово. Сейчас начинается активный этап регистрации волонтеров для помощи при голосовании», – добавила глава района.

Теги: #благоустройство #Псковская область #формирование комфортной городской среды
Источник: Псковская Лента Новостей
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