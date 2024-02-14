Общество

Среди онлайн-геймеров много жертв мошенников, рассказал псковский полицейский

Среди жертв мошенников часто встречаются молодые люди, которые покупали различные улучшения в онлайн-играх. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Чаще от мошенников страдают более старшие граждане и жители нашего региона, так по всей России. Мы проводили анализ потерпевших, конечно, это часто более старшие жители области, но в связи с внедрением новых способов обращения с денежными средствами, попадаются и более молодые пострадавшие. Очень много попадается молодых ребят, которые играют в онлайн-игры. В чатах игры списываются, покупают различные улучшения, переводят внушительные средства. Банковские карты для этого используют редко, чаще это онлайн-кошельки. Очень много таких»,- рассказал Александр Полатовский.

Он привел в пример недавний случай, когда жертвой мошенничества стал 12-летний мальчик, который оставил обращение в полицию онлайн.

«Сталкиваемся и с такими случаями, и часто деньги уходят за территорию нашего государства», – уточнил Александр Полатовский.