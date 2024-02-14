Среди онлайн-геймеров много жертв мошенников, рассказал псковский полицейский

Среди жертв мошенников часто встречаются молодые люди, которые покупали различные улучшения в онлайн-играх. Об этом начальник отдела по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий УМВД России по Псковской области Александр Полатовский сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
Он привел в пример недавний случай, когда жертвой мошенничества стал 12-летний мальчик, который оставил обращение в полицию онлайн.
«Сталкиваемся и с такими случаями, и часто деньги уходят за территорию нашего государства», – уточнил Александр Полатовский.