Еще с пятью бойцами спецоперации простились в Псковской области

С пятью погибшими военнослужащими простились в Псковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.
В Псковской области простились с майором Сергеем Петровым, младшим сержантом
Александром Якубенко; ефрейтором
Дмитрием Коваленко; гвардии рядовым Александром Ивановым, рядовым Вячеславом Авдеевым.
«Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям обязательно окажем всю необходимую поддержку. Вечная память и вечная слава нашим Героям», - добавил Михаил Ведерников.