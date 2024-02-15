Общество

Востребованность выпускников технических вузов выросла на 37%

Работодатели в 2023 году направили 1,4 млн приглашений на свои вакансии соискателям, которые являются выпускниками 30 ведущих технических вузов страны. Это на 37% больше, чем в 2022 году, свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Востребованность выпускников технических вузов выросла за год - в 2023 работодатели направили 1,4 млн приглашений на свои вакансии (+37% к 2022), а каждое резюме получило в среднем девять приглашений (тогда как в 2022 году - семь приглашений)», - говорится в итогах исследования.

Аналитики также выяснили, что за 2023 год на платформе были созданы свыше 237 тыс. резюме соискателей, которые являются выпускниками 30 ведущих технических вузов страны. Это на 5% превышает показатель 2022 года.

Руководитель методологии и разработки образовательных программ edtech-компании Maximum Education Артем Мушта отметил, что сегодня государство делает многое для повышения престижа инженерных кадров. Это выражается в увеличении бюджетных мест и программ, привлекательных для инженеров. При этом в РФ существует проблема нехватки квалифицированных кадров в школах, которые бы осуществляли подготовку учеников к ЕГЭ по физике, математике и информатике. Особенно эта проблема характерна для регионов, пишет ТАСС.

«Кроме того, за последние годы популярность физики как предмета, используемого при поступлении, упала, это связано с тем, что абитуриент может выбирать предметы, которые будут учитываться при поступлении. Например, помимо математики и русского языка, вуз требует результаты экзаменов либо по физике, либо по информатике. В связи с этим большая часть выпускников сдают информатику, поскольку считают этот предмет более легким. Как следствие, выбрав этот предмет, они в дальнейшем отдают предпочтение IT-направлениям, а классическими инженерными направлениями по большей части пренебрегают», - пояснил он.

По его словам, сегодня наблюдается тенденция повышения престижности среднего образования - многие девятиклассники выбирают учебу в колледже, а затем продолжают свое обучение в вузах. «Это хорошая тенденция, которая может также способствовать увеличению бюджетных мест в технических вузах, на которые будут поступать те абитуриенты, которые уже подготовлены на уровне среднего специального образования», - считает Мушта.