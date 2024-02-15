Общество

Штраф за бесплатную раздачу просроченных продуктов хотят ввести в России

В России может появиться штраф за бесплатную раздачу продуктов с истекшим сроком годности населению фондами и благотворительными организациями. Депутаты Госдумы предлагают дополнить часть 1 статьи 14.43 КоАП (нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов) такой категорией организаций.

Соответственно, за нарушения должностным лицам будет грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей; предпринимателям без образования юрлица — от 20 до 30 тысяч, юрлицам — от 100 до 300 тысяч рублей, пишут «Известия».

«Предлагаемые законопроектом изменения направлены на минимизацию рисков распределения небезопасной продукции (к примеру, пищевых продуктов с истекшим сроком годности) адресатам», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Инициатива будет внесена в пакете законодательных документов, которыми предлагается стимулировать развитие в России фудшеринга, рассказал источник во фракции «Единой России» в Госдуме. В частности, торговым сетям не придется платить НДС за продукты с истекающим сроком годности, если они будут переданы благотворительным фондам и НКО для оказания социальной помощи населению.