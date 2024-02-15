Общество

Совет отцов обсудил план работы в Штабе общественной поддержки в Пскове

Совет отцов обсудил план работы в Штабе общественной поддержки Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в штабе, организатор встречи, уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова вместе с активными отцами Пскова и Псковского района поговорила о роли отца в жизни детей.

Фотографии: Штаб общественной поддержки Псковской области

«Отцы, которые входят в Совет, – это люди с активной жизненной позицией, каждый из них – истинный семьянин, настоящий мужчина и отец. В Совет отцов входят педагоги, священники, военнослужащие, предприниматели, представители диаспор. Они выдвинули ряд перспективных предложений, которые будут реализовываться в процессе дальнейшей работы Совета отцов», - отметили в штабе.

В своем выступлении Наталия Соколова напомнила, что президент РФ обозначил 2024 Годом семьи. «В этот год, мне кажется, прекрасный повод говорить не только о проблемах семей, но и о значимости и роли всех членов семьи. Сегодня мы собрались вместе с Советом отцов для того, чтобы наметить план на этот год по нашей совместной работе с детьми, семьями. Конечно же, в первую очередь, это патриотическое воспитание детей, это их здоровый образ жизни», – сказала Наталия Соколова.

В ходе обсуждения участники Совета отцов затронули тему безопасности детей и мониторинга детских игровых площадок, которым Совет занимается уже на протяжении многих лет. Папы подняли также тему помощи одиноким отцам, которые воспитывают несовершеннолетних детей.

«Это важно, нужно, и хотелось бы, чтобы не только Псков и Псковский район активно включились в эту работу, но и активные папы из всех районов Псковской области», – высказала пожелание Наталия Соколова.

Совет отцов появился в 2019 году, но потом наступили трудные времена дистанционки, и не было такой сильной активности, сборов, массовых мероприятий, напомнили в штабе. Но весь этот период, уже пять лет, отцы участвовали в различных дискуссиях, обсуждениях, представляли именно свою организацию, объединение Совета отцов Псковской области, встречались с детьми в школах, участвовали в спортивных мероприятиях и, самое главное, – популяризировали роль отца, говорили о значимости роли папы в жизни каждого ребёнка.

«И очень хотелось бы надеяться, что именно в Год семьи наша активность увеличится, и еще большее количество пап пойдут в наше движение отцов», – подытожила Наталия Соколова.