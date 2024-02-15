Общество

Коуч поговорила с псковичами о доверии в региональном избирательном штабе

Встреча с коучем прошла в региональном избирательном штабе в Пскове. Почетный работник общего образования РФ, педагог-психолог, коуч-консультант Светлана Михайлова поговорила с гостями на тему «Доверие – базовый навык XXI века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе.

Фото здесь и далее: Избирательный штаб Псковской области

Речь шла о навыках поведения и развития личности, о доверии к себе, об инструментах и механизмах доверия, о принятии себя и других, о развитии рефлексии, в том числе эмоциональной, стремлении к саморазвитию.

Специалист и гости обсудили, каким образом можно транслировать свое доверие и считывать то, с каким настроением пришел человек.

«Каждый человек уникальный, и нужно уметь видеть его состояние», – пояснила Светлана Михайлова.

Гостям предоставили возможность дать объяснение понятию «доверие». На небольших листочках появились слова: уверенность, свобода, запах, профессионализм, стабильность, внутреннее спокойствие, уважение.

Затем подробно разобрали показатели доверия, проговорили каждую позицию, выделили главное, честно ответили на поставленные вопросы.

В завершение мероприятия коуч поблагодарила участников за смелость, за высказанные точки зрения.