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Общество

Коуч поговорила с псковичами о доверии в региональном избирательном штабе

15.02.2024 10:24|ПсковКомментариев: 0

Встреча с коучем прошла в региональном избирательном штабе в Пскове. Почетный работник общего образования РФ, педагог-психолог, коуч-консультант Светлана Михайлова поговорила с гостями на тему «Доверие – базовый навык XXI века». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в штабе. 

Фото здесь и далее: Избирательный штаб Псковской области

Речь шла о навыках поведения и развития личности, о доверии к себе, об инструментах и механизмах доверия, о принятии себя и других, о развитии рефлексии, в том числе эмоциональной, стремлении к саморазвитию.

Специалист и гости обсудили, каким образом можно транслировать свое доверие и считывать то, с каким настроением пришел человек.

«Каждый человек уникальный, и нужно уметь видеть его состояние», – пояснила Светлана Михайлова.

Гостям предоставили возможность дать объяснение понятию «доверие». На небольших листочках появились слова: уверенность, свобода, запах, профессионализм, стабильность, внутреннее спокойствие, уважение. 

Затем подробно разобрали показатели доверия, проговорили каждую позицию, выделили главное, честно ответили на поставленные вопросы.

 

В завершение мероприятия коуч поблагодарила участников за смелость, за высказанные точки зрения.

Теги: #регион60
Источник: Псковская Лента Новостей
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