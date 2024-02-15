Общество

«Зверьё моё»: Собаки на охране правопорядка. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись нового выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 15 февраля. На этот раз ведущая Ульяна Лаблюк предложила поговорить о служебных собаках.

В студию пришли начальник Центра кинологической службы УМВД России по Псковской области Константин Воронков и его четвероногая напарница Юника.

Сколько собак служат в полиции, какие функции они выполняют и какие породы лучше всего подходят для такой работы? Как наладить контакт с хвостатым «коллегой»? Сколько времени занимает обучение? Какими качествами должен обладать кинолог?

Об этом и многом другом — в эфире.