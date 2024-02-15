Общество

Комитет Госдумы поддержал проект об уточнении оплаты сверхурочной работы

Комитет Госдумы по труду на заседании в четверг рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект, уточняющий систему оплаты сверхурочной работы.

Законопроект внесло в Госдуму правительство РФ. Инициативой предлагается, выписывая сверхурочные, исходить из системы выплаты зарплаты, которую установил работодатель, следует из текста законопроекта. Также в нем сказано, что компенсационные и стимулирующие выплаты за первые два часа работы назначаются не менее чем в полуторном размере по сравнению с обычной оплатой труда, а «за последующие часы - не менее чем в двойном размере», пишет РИА Новости.

В пояснительной записке также отмечается, что законопроектом предлагается внести изменения, устанавливающие конкретный порядок определения размера повышенной оплаты сверхурочной работы, для того, чтобы обеспечить такую оплату в большем размере.

«Предлагаемая законопроектом редакция нормы учитывает разнообразие применяемых работодателями систем оплаты труда, в том числе включающих выплаты по тарифным ставкам и окладам, бестарифной, сдельной и иных систем», - также подчеркивают авторы законопроекта.

В настоящее время по закону сверхурочная работа уже оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном размере. По желанию сотрудника повышенная оплата может быть заменена на дополнительное время отдыха. Однако, есть нюансы оплаты, которые зачастую в расчет не берутся.