Минобрнауки рекомендовало вузам повысить стипендии до прожиточного минимума

«Позиция министерства состоит в том, что сумма двух стипендий, академической и социальной, не должна быть ниже прожиточного минимума. При том, что в каждом университете есть свои подходы к стипендии, университеты пользуются определенной автономией в этом смысле, но государство создает рамки, эти рамки должны быть именно такие: сумма двух стипендий не должна быть ниже прожиточного минимума. То есть те, кто нуждается в стипендии как в источнике средств к существованию, в отношении них будет реализовываться», - сказал Могилевский.

Он уточнил, что соответствующее письмо Минобрнауки РФ направило в университеты, пишет ТАСС.

Согласно федеральному закону № 540-ФЗ от 27 ноября 2023 года, прожиточный минимум в РФ составляет 15 453 рубля на душу населения, для трудоспособного населения - 16 844 рубля, для пенсионеров - 13 290 рублей, для детей - 14 989 рублей. При этом величина прожиточного минимума в каждом регионе рассчитывается индивидуально.