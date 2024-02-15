Общество

Михаил Ведерников: Псковские воины с честью исполняли свой долг в Афганистане

35-я годовщина вывода советских войск из Афганистана отмечается 15 февраля. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратил внимание, что жители региона участвовали в урегулировании военных конфликтов не только в Республике Афганистан, но и в других горячих точках по всему миру, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства области.

Именно в этот день в 1989 году последняя колонна советских войск покинула территорию Афганистана. Специально этому событию приурочена и федеральная памятная дата — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

«Наши воины с честью исполняли свой долг, оберегая геополитические интересы нашего государства, противодействуя международному терроризму и экстремизму. Мы всегда будем помнить тех, кто погиб в этих конфликтах. Ценой своей жизни они подарили людям мир, свободу и надежду на лучшее. Вечная им память и слава. И с особым уважением всегда будем относиться к героям, которые вернулись домой, к своим родным и близким», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона пожелал воинам-интернационалистам, ветеранам войн и вооруженных конфликтов, их родным и близким здоровья, счастья и душевного спокойствия.

Сегодня в Псковской области к местам, в которых увековечена память о погибших в интернациональных конфликтах воинах, официальные лица, ветераны боевых действий, военнослужащие, жители региона возлагают цветы и венки. В Пскове памятная церемония прошла у мемориала воинам Псковского гарнизона и псковичам, погибшим при выполнении боевых и специальных задач во второй половине ХХ века.

В образовательных учреждениях региона к памятной дате приурочены уроки мужества и классные часы. В библиотеках региона организованы тематические выставки.

Напомним, вывод советских войск из Афганистана начался 15 мая 1988 года, в соответствии с заключенными 14 апреля 1988 года Женевскими соглашениями, а закончился 15 февраля 1989 года. За 10 лет участия в войне советская армия потеряла убитыми и умершими от ран более 15 тысяч человек.

В боях в Афганистане погибли 46 псковичей, из них более половины посмертно награждены орденами и медалями, а три военнослужащих получили звание Героя Советского Союза.