Общество

Китайские смартфоны набирают популярность в Псковской области

В тройке самых популярных производителей гаджетов новый лидер, а Apple снова не попал в топ. Эксперты МегаФона провели анализ, как за год изменились потребительские предпочтения жителей Псковской области.

Фото здесь и далее: МегаФон

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МегаФоне, чаще всего псковича можно встретить с гаджетом брендов Xiaomi и Samsung. При этом доля китайской марки растёт — за год она увеличилась на 2% — до 24%. Проникновение корейских устройств, наоборот, по итогам января снизилось на 4% и почти сравнялось по процентам со вторым фаворитом. На третьей позиции — Huawei с результатом 11%. Apple, хотя и продемонстрировал небольшое снижение в 1% среди клиентов МегаФона, остался четвёртым в рейтинге с долей 10%. Логичный вывод, что потребители стали меньше ориентироваться на престижность бренда, а больше на функциональность.

Подтверждает тенденцию перехода на гаджеты из Поднебесной статистика из салонов и интернет‑магазина оператора. Самыми продаваемыми моделями в ноябре стали Hot 30i и Galaxy A24. Покупатели чаще выбирали практичные решения с необходимым набором характеристик в среднем ценовом диапазоне, заметили в МегаФоне.

В целом за год в Псковской области стало больше владельцев смартфонов. Доля пользователей «умных» телефонов в январе 2024 года составила 77%, что на 5% выше прошлогодних значений. В то же время на аналогичный процент снизилось число кнопочных телефонов, которые используют только для звонков. Это связано с тем, что мобильный интернет появляется даже в небольших населённых пунктах, и селяне быстро осваивают новые возможности, переходя на смартфоны.

«Чтобы повысить доступность приобретения современных цифровых гаджетов для жителей региона мы регулярно расширяем географию собственной розницы. В начале этого года открыли кобрендинговый салона связи МегаФона и Yota в Невеле на улице Комсомольской. В новом салоне можно оплатить услуги связи, выбрать современное цифровое устройство, проконсультироваться по настройке оборудования, купить SIM-карту», — прокомментировал директор МегаФона в Псковской области Александр Долгих.

Кроме того, за три года розничное отделение компании в 5 раз увеличило сеть пунктов продаж SIM‑карт в магазинах шаговой доступности, только за период с октября по декабрь было открыто 10 торговых пунктов. Новая точка обслуживания появилась в декабре на удаленной территории – на острове Талабск в Талабском архипелаге. Теперь жители островов могут подключить SIM‑карты МегаФон и Yota, а также получить необходимый сервис, не выезжая на «большую землю».