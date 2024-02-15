Общество

Почетный гражданин Пыталовского района Николай Цветков скончался на 63-м году жизни

Почетный гражданин Пыталовского района, член союза краеведов России Николай Цветков скончался 14 февраля на 63-м году жизни. Об этом глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева сообщила в своем Telegram-канале.

Николай Цветков. Фото: Вера Кондратьева / Telegram

Завтра, 16 февраля, можно будет попрощаться с Николаем Цветковым с 10.05 до 10.15 у дома №20 на улице Режецкой в Пыталово. В 10.30 начнется отпевание в храме Николая Чудотворца в городе Пыталово, в

11.20 – траурная церемония захоронения на гражданском кладбище города Пыталово.

Николай Цветков родился 17 мая 1961 года в городе Пыталово. Обучался в Пыталовской средней школе. После ее окончания поступил на исторический факультет Ленинградского Государственного педагогического института. Работал в Бороусовской восьмилетней школе учителем истории, затем методистом Дома пионеров и РОНО, преподавателем истории в Пыталовском СПУ-19. Общий педагогический стаж – более 25 лет.

Николай Цветков являлся членом инициативной группы по созданию в районе краеведческого музея, который в дальнейшем и возглавил, и работал в нем, являлся инициатором всех музейных проектов - «Энциклопедия Пыталовских деревень», «Отчий дом. Пыталовская деревня: связь времен и поколений», « Пыталово – Абрене – Пыталово», «Храмы Пыталовского района».

Он руководил Пыталовским региональным отделением Всероссийского научно-исследовательского и культурно-просветительского общества «Энциклопедия российских деревень» и поисково-исследовательским клубом «Поиск-97» в составе ВПИОО «След Пантеры».

Автор более 20 краеведческих изданий и 1500 газетных очерков об истории Пыталовского края. Член Союза краеведов России. В 2021 году был удостоен звания «Почетный гражданин Пыталовского района». За педагогическую и поисковую деятельность награжден знаками, медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами различного уровня.

«Жизнелюбие Николая Анатольевича, его добросовестность и трудолюбие, отличное знание истории родного края – это качества, за которые его ценили и уважали. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Цветкова Николая Анатольевича. Светлая память о Николае Анатольевиче сохранится в памяти тех, кто его знал», - добавила Вера Кондратьева.