Общество

В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества через мессенджеры

Мошенники рассылают россиянам сообщения от имени якобы их начальников - зафиксированы даже случаи, когда такие письма приходили от имени главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, сообщила советник главы ЦБ Ксения Юдаева.

Выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», она зачитала такое сообщение.

«Про мессенджеры… Я хочу зачитать небольшой текст: Доброе утро, Алексей Борисович, я сейчас нахожусь на переговорах, договариваюсь с партнерами по поводу сделки, которая в перспективе должна быть очень прибыльной. Нужно будет выполнить транш в дочернюю компанию нашим партнерам», - процитировала Юдаева.

По ее словам, письмо пришло якобы с адреса главы ЦБ, пишет РИА Новости.

«Мессенджеры - это очень распространенный тип каналов рассылки сообщений. И действительно, мы постоянно сталкиваемся с тем, что люди получают письма уже якобы от своих начальников и так далее», - добавила Юдаева.