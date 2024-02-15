Общество

ФТС в январе увеличила перечисления в бюджет России в 1,4 раза

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе 2024 года увеличила перечисления в федеральный бюджет в 1,4 раза по сравнению с январем прошлого года - до 537 миллиардов рублей, говорится в сообщении ведомства.

«За январь 2024 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 537 млрд рублей», – сказано в сообщении.

В январе 2023 года ФТС уменьшила перечисления на 31,3% в годовом выражении - до 377,3 миллиарда рублей, пишет РИА Новости.

По данным службы, за январь 2024 года таможенными органами зарегистрировано около 290 тысяч деклараций на товары. «От общего количества зарегистрированных деклараций автоматически зарегистрировано 83%, автоматически выпущено почти 25%», – сообщает ведомство.

«В результате применения риск-ориентированной системы управления рисками доля деклараций на товары с таможенным досмотром от общего количества зарегистрированных деклараций составила менее 1%, при этом к экспортным декларациям данная мера была применена лишь в 0,25% случаев», – говорится в сообщении.