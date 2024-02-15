Общество

Выставка о лагере Саласпилс открылась в псковской школе

Открытие тематической выставки-экспозиции «Саласпилс. Забытая история. Без срока давности...» состоялось в Москвинской средней образовательной школе в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации муниципалитета.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Выставка приурочена к 80-летию освобождения узников лагеря Саласпилс, освобождению Пскова, Псковского района и Краснопрудской волости от фашистских захватчиков и их прибалтийских пособников.

На стендах представлены фотоматериалы, раскрывающие факты целенаправленного геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Старшеклассники и гости познакомились с условиями содержания в лагере Саласпилс советских военнопленных, мирных жителей, угнанных с территории СССР, в том числе и из Псковской области.

Отдельной темой прозвучало обращение нацистов в лагере Саласпилса с детьми. В годы оккупации многие соотечественники оказались в лагерях на территории Прибалтики, прошли через лишения и сейчас имеют статус малолетних узников.

Экспозиция создана по материалам одноименной книги автора Влада Богова - историка, старшего сотрудника Псковского музея-заповедника и посвящена памяти автора книги.