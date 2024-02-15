Общество

Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма стартовал в Москве

Международный форум сторонников борьбы с современными практиками колониализма «За свободу наций!» стартовал в Москве. Это первый форум подобного уровня и масштаба, который проводит «Единая Россия», сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генсовета партии Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрея Турчака

«К нам приехали более 400 представителей ведущих политических сил более чем из 50 стран мира – Азии, Африки, Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. С председателем партии Дмитрием Медведевым провели встречу с оргкомитетом форума, обсудили ключевые темы предстоящих дискуссий. Дмитрий Анатольевич предложил сформировать всемирное движение за освобождение от колониального наследия Запада. Завтра, в основной день форума, по всем этим вопросам примем решения», - поделился Андрей Турчак.

Форум будет проходить раз в два года, его оргкомитеты – чаще. «Ближайший проведем в июле во Владивостоке на площадке межпартийной конференции стран БРИКС», - анонсировал секретарь Генсовета «Единой России».

«Всем участникам и гостям форума – добро пожаловать в Россию. За эти дни в Москве они увидят не только настоящую русскую зиму, обсудят волнующие жителей их стран вопросы, но и смогут поближе познакомится с русской культурой. Обязательно покажем им выставку "Россия" на ВДНХ», - добавил Андрей Турчак.