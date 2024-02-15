Общество

Исследование МТС Музыки: что слушают влюбленные псковичи

МТС исследовала музыкальные вкусы россиян. Опрошенные жители Пскова заявили, что состояние влюбленности поддерживает танцевальная и поп-музыка, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Фото: МТС

МТС Музыкой было опрошено 2000 респондентов, кто слушает музыку не менее 3 раз в неделю, в возрасте от 18 до 44 лет по всей России. Романтиками оказались все опрошенные пользователи МТС Музыки в Пскове ― сообщается, что псковичи единодушно согласны с тем, что есть музыка, которую приятно ассоциировать со своей второй половинкой. Чаще всего псковские меломаны вспоминают о своих возлюбленных, когда слушают танцевальную (50%) и поп-музыку (50%).

Также псковичи согласились с тем, что музыкальные вкусы второй половины влияют на собственные. Так, 66% респондентов подтвердили, что им тоже нравится любимая музыка их возлюбленных, а 80% ответивших любят слушать музыку вместе со своими партнерами. Ассоциации со своими половинками псковичи находят в классических композициях (33%), танцевальной (33%) и поп-музыке (33%), рэпе (33%).

80% псковичей отметили, что музыка помогает отвлечься от переживаний, 40% уверены, что музыка облегчает боль и тревогу. Столько же респондентов утверждают, что музыка может усугубить негативные эмоции. Грустить псковичи любят под шансон (60%), классическую музыку (40%), рок (40%), рэп (20%) и поп-песни (20%).

Семейные псковичи находят общий язык с партнером даже в музыке: так, 66% опрошенных отметили, что им полностью нравится музыкальный вкус их вторых половинок.