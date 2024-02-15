Общество

Перечислены самые популярные пароли россиян за 2023 год

В России самыми популярными паролями в 2023 году стали «123456», «123456789» и «1000000». Если первые два также занимали лидирующие позиции в предыдущий год, то последний попал в рейтинг впервые. В РФ рейтинг также пополнился сочетанием «12345zz». Об этом говорится в исследовании сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.

Самыми распространенными кириллическими комбинациями символов в 2023 году оказались «йцукен», «подружка», «пароль», «12345Е», «ЙЦУКЕН123». Причем «подружка» до этого в рейтинге не фигурировала. В топ-10 также вошли «привет», «123йцу», «марина», «йцукен12345» и «йцукенгшщз».

Проблема в том, что пользователи зачастую не разделяют ресурсы на важные и не очень, отметил генеральный директор SafeTech Lab Александр Санин «Известиям». Люди, как правило, использует два-три стандартных пароля для всех своих сервисов. После взлома одного — доступ открывается сразу к нескольким, пояснил эксперт.

Похищенные данные используют социальные инженеры. Также они могут применяться для создания дипфейков. На базе фотографий с помощью искусственного интеллекта действительно можно сделать реалистичное видео, подтвердил Александр Санин. При помощи этой комбинации злоумышленники пытаются обмануть те или иные сервисы, выдавая себя за пользователя.