Общество

Врач оценил вероятность прироста населения в России

Снижение рождаемости в России в последние годы обусловлено тем, что уменьшается количество молодых женщин, на долю которых приходится основное число рождений, заявил заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Сеченовского Университета Анатолий Ищенко.

«Это следствие той демографической ямы, которую мы имели в 90-е годы прошлого века», — отметил он в интервью «Известиям».

Кроме того, беременность всё чаще стали откладывать на более позднее время — средний возраст женщины при рождении ребенка составляет практически 29 лет. Но эта тенденция наметилась еще в прошлом веке, заметил Ищенко.

Сейчас в России среднее число рождений на одну женщину детородного возраста составляет 1,42. По итогам 2022 года показатель рождаемости снизился на 6,7%, за 2023 год на — 4,5%, констатировал врач.

«Предполагается, что лишь в 2026 году мы вернемся к позитивным аспектам рождаемости. Чтобы решить демографические проблемы и укрепить систему социальной защиты материнства и детства, государство уделяет большое внимание социальной поддержке молодых пар и семей с детьми,» — заявил Ищенко.